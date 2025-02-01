Виборчі процеси в Україні під час війни руйнують внутрішню єдність, переконаний Порошенко

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко заявив, що виборчі процеси в Україні під час війни руйнують внутрішню єдність і вигідні тільки керівництву РФ, повідомляється на сайті політсили.

"Ви знаєте, що означають вибори в Україні зараз? Вбивство єдності. Бо вибори – це завжди боротьба. А єдності не може бути під час виборів. Про це знає будь-яка демократія", – зазначив під час зустрічі з дипломатами, політиками та експертами у Французькому інституті міжнародних відносин.

Він наголосив, що в такій ситуації не виграє ні він, ні діючий президент Володимир Зеленський. "Хто б став переможцем на цих виборах? Одна людина – Путін. У нього вже є продумана кампанія з дезінформації. У нього є п’ята колона. І він ніколи не відступить назад зараз, під час війни, якщо відбуватимуться вибори, він просто скористається моментом. Це неприйнятно", – наголосив Порошенко.

"Ми повинні виграти війну. Ми повинні припинити вогонь. І вибори мають відповідати загальним критеріям демократії та свободи. Я проти виборів зараз", – підкреслив політик.

При цьому він додав, що "мрію про перемогу на виборах" як кандидат у депутати Європарламенту від України, коли Україна буде членом Європейського Союзу. "Про інші вибори будемо думати в майбутньому", – резюмував Порошенко.