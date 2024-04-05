Superhumans Center відкриють в Одесі та Миколаєві

Український медичний центр реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної допомоги травмованим на війні Superhumans Center має намір створити центри в Одесі та Миколаєві, повідомив ініціатор проєкту український бізнесмен Андрій Ставніцер.

"Шукаємо приміщення в Одесі та Миколаєві для реконструкції та відкриття Superhumans Center. Приміщення потрібне в довгострокову оренду, від 15 років... Вкрай важливо, щоб це був медичний заклад, будівля, яка стосується системи охорони здоров'я, яка перебуває в підпорядкуванні МОЗ або в комунальній власності", - написав Ставніцер у фейсбуці.

Він окреслив вимоги до приміщень: досить віддалена від військових об'єктів і держустанов одно-двоповерхова будівля площею 2-4 тис. кв. м, не раніше 1995 року побудови. Будівля цегляна або монолітна з бетонними перекриттями, окремим входом, ліфтом або з можливістю його добудувати, з великим бомбосховищем або підвальним (цокольним) поверхом. Також необхідна територія навколо будівлі 1-3 тис. кв. м для обладнання вуличної зони реабілітації.