Медицина

13:36 05.04.2024

Superhumans Center відкриють в Одесі та Миколаєві

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Superhumans Center відкриють в Одесі та Миколаєві

Український медичний центр реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної допомоги травмованим на війні Superhumans Center має намір створити центри в Одесі та Миколаєві, повідомив ініціатор проєкту український бізнесмен Андрій Ставніцер.

"Шукаємо приміщення в Одесі та Миколаєві для реконструкції та відкриття Superhumans Center. Приміщення потрібне в довгострокову оренду, від 15 років... Вкрай важливо, щоб це був медичний заклад, будівля, яка стосується системи охорони здоров'я, яка перебуває в підпорядкуванні МОЗ або в комунальній власності", - написав Ставніцер у фейсбуці.

Він окреслив вимоги до приміщень: досить віддалена від військових об'єктів і держустанов одно-двоповерхова будівля площею 2-4 тис. кв. м, не раніше 1995 року побудови. Будівля цегляна або монолітна з бетонними перекриттями, окремим входом, ліфтом або з можливістю його добудувати, з великим бомбосховищем або підвальним (цокольним) поверхом. Також необхідна територія навколо будівлі 1-3 тис. кв. м для обладнання вуличної зони реабілітації.

 

Теги: #ставніцер #superhumans

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