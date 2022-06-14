Акціонери фармкомпанії "Фармак" переобрали НР і її голову

Збори акціонерів найбільшої за обсягами продажу в грошовому виразі фармацевтичної компанії АТ "Фармак" (Київ) переобрали наглядову раду та її голову Філю Жебровську.

Як повідомила компанія в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), своїм рішенням збори, що відбулися 7 червня, переобрали на посади членів НР Володимира Костюка, Михайла Ваната, Олега Сяркевича та Вікторію Смародіну.

Крім того, збори припинили повноваження члена НР Петра Чернишова й обрали на посаду члена НР Мауріса Шагнау, який раніше обіймав керівні посади в компаніях Advanz Pharma (Канада), MAC Healthcare (Швейцарія) та Remedica (Кіпр).

Як повідомлялося, АТ "Фармак" (Київ) за підсумками 2021 року збільшило чистий прибуток на 35,6% порівняно з 2020 роком – до 1,638 млрд грн.

У зв'язку зі збитками, яких компанія зазнала у 2022 році внаслідок воєнних дій з боку армії країни-агресора Російської Федерації, що призвело до знищення значної частини сировинних і товарних запасів, а також оборотного капіталу АТ "Фармак", розподіл отриманого прибутку за підсумкам 2021 року не здійснюватиметься.

За інформацією компанії, втрати "Фармака" через пожежу на складі, що сталася на початку війни, де розміщувалися готові ліки, сировина для препаратів, первинна упаковка, сягнули близько 1,5 млрд грн.

За підсумками 2020 року "Фармак" отримав чистий прибуток розміром близько 1,138 млрд грн, що майже на 7,8% більше, ніж у 2019 році (1,056 млрд грн).

"Фармак" - лідер фармацевтичного ринку з часткою 5,9% у грошовому вимірі. Виготовляє лікарські засоби в усіх 14 терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно компанія виводить на ринок близько 20 нових складнокомпонентних препаратів. Наразі в розробці перебуває близько 100 лікарських засобів.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб і фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціарним власником "Фармаку" є голова наглядової ради Філя Жебровська, яка володіє 80% акцій компанії.