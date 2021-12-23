Медицина

11:25 23.12.2021

Заражених штамом "омікрон" госпіталізують менше, ніж носіїв інших типів коронавірусу - дослідження

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Заражених штамом "омікрон" госпіталізують менше, ніж носіїв інших типів коронавірусу - дослідження

Штам "омікрон" серйозно знижує ризик госпіталізацій у заражених порівняно з попередніми варіантами коронавірусу, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на низку досліджень.

Зокрема, дані щодо зменшення загрози госпіталізації через зараження "омікроном" отримали шотландські вчені.

У свою чергу Імперський коледж Лондона, аналізуючи дані щодо Англії, з'ясував, що люди з "омікроном" з імовірністю на 15-20% нижче потрапляють до лікарні та з імовірністю на 40-45% менше будуть змушені залишитися в медичному закладі.

"Важливо, щоб ми не забігали наперед... Невелика кількість випадків, що потребують лікування, за їх великої кількості може означати, що в майбутньому велика кількість людей може стикнутися з важкою формою COVID-19", - цитує Bloomberg слова представника Національної ради охорони здоров'я Шотландії Джима Макменаміна.

Раніше Національний інститут інфекційних захворювань (NICD) ПАР заявляв, що рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом COVID-19 під час поширення штаму "омікрон" становить близько 6% від усіх офіційно виявлених випадків зараження, це нижче, ніж під час поширення інших мутацій вірусу.

Через місяць після появи штаму лікарні ПАР підтвердили, що в країні 5,6%, госпіталізованих із COVID-19 під час цієї хвилі, померли, тоді як під час попередніх хвиль ішлося про 20%.

Тим часом, нагадує Bloomberg, добовий приріст захворювань COVID-19 у Великій Британії в середу перевищив позначку в 100 тис., і це є найвищим показником за період пандемії в країні. При цьому в країні майже 90% населення отримали як мінімум одну дозу вакцини, 82% - дві дози, а більше ніж 53% також встигли зробити "бустерний" укол.

За весь період пандемії у Великій Британії було виявлено понад 11,6 млн випадків зараження вірусом і близько 147,5 тис. смертей від наслідків захворювання.

Теги: #омікрон #коронавірус
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