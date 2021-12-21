Снижение заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается шестую неделю, но есть риск возобновления роста из-за ситуации с "Омикроном" в Европе - KSE

Стабильное снижение заболеваемости и госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине наблюдается шестую неделю кряду, но существует риск вспышки штамма "Омикрон", через его распространение в странах Европы, отмечают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Для Украины вспышка штамма "Омикрон" в странах Европы означает, что может возобновиться рост заболеваемости на COVID-19. Но сейчас мы наблюдаем стабильную шестую неделю спада заболеваемости.", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на еженедельном онлайн-брифинге во вторник.

Эксперты KSE прогнозируют возможность роста заболеваемости COVID-19 в январе 2022 года. Говоря о прогнозах на 2022 год, Ганиченко предположил, что новая волна может быть большей по уровню заболеваемости, чем "Дельта", но в то же время меньшей по количеству госпитализаций и смертности из-за возросшего уровня вакцинации среди населения.

Аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова в свою очередь отметила, что за последнюю неделю количество ковидных пациентов уменьшилось на 17%, а количество занятых больными коек с кислородом снизилось с 35% до 29%. По ее словам, показатель смертности от COVID-19 также демонстрирует признаки спада уже четвертую неделю подряд, уменьшившись вдвое.

"Так как показатель смертности является отложенным показателем, и тренды у смертности следуют за количеством новых случаев и госпитализации с отставанием в несколько недель, мы ожидаем продолжение спада в ближайшие недели", - пояснила Кузьминова.

Комментируя ситуацию с вакцинацией, эксперты отметили выход на "плато", которое наблюдалось до "красных" зон и вспышки вакцинации первыми дозами - в среднем 114 тыс. доз вакцины за день. В то же время они указали на снижение числа первых доз на 24%.

Украина приближается к цели ВОЗ по вакцинации 40% населения до конца 2021 года – одну дозу вакцины получили 46% взрослых украинцев, констатируют в KSE. Наивысший уровень вакцинации наблюдается в Киеве и Киевской области (соответственно 69% и 57%), самый низкий – на Закарпатье (31%).