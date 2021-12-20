Украинские клиники с начала года выполнили около 300 трансплантаций органов взрослым пациентам – ЦТК

Украинские клиники с начала года по состоянию на 14 декабря 297 трансплантаций органов взрослым пациентам, в том числе 160 посмертных.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Центре трансплант-координации (ЦКТ) Министерства здравоохранения, в частности, в 2021 году украинские клиники выполнили 216 трансплантация почек, при том, что в 2020 году было выполнено 98 таких трансплантаций, 48 трансплантация печени (в 2020 году - 21), 31 трансплантация сердца (в 2020 году – девять трансплантаций).

Кроме того, в 2021 году была выполнена одна трансплантация легких (посмертно) и одна трансплантация роговицы глаза (посмертно).

Также в ЦТК сообщили, что в 2021 году было выполнено 36 трансплантаций детям, в том числе 27 трансплантаций почки, семь – печени и две сердца.

По словам директора ЦТК Дмитрия Коваля, развитие трансплантации в 2021 году стало возможно, в частности, благодаря изменениям в нормативной базе, в том числе, упрощению алгоритма действий для проведения трансплантации и декриминализации операций по трансплантации.

"Трансплантацию можно было проводить и при той нормативной базе, которая действовала до 2019 года, но врачи боялись, так как любого из них за такую операцию можно было посадить", - сказал Коваль.

Он отметил, что в настоящее время трансплантация в Украине проводится в рамках пилотного проекта Минздрава, в котором принимают участие 26 клиник.

Вместе с тем, Коваль отметил, что активными участниками проекта являются 10-12 клиник, остальные провели 1-2 трансплантации.

По его словам, в настоящее время Минздрав и ЦТК ведут работу над усовершенствованием правил сопоставления пары донор-реципиент, стандартизации лабораторного сопровождения, кондиционирования донора и мультиорганного извлечения, а также над усовершенствованием возможности подачи гражданами прижизненных заявлений о желании стать донором через систему Дія, интеграции Едисной госудрственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ) и eHealth .

Также в разработке находятся вопросы обеспечения реципиентов иммуносупрессантами по системе реимбурсации и внедрения этических норм в трансплантологии.