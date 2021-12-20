Медицина

18:24 20.12.2021

Набсовет "Фармака" переизбрал исполнительного директора

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Набсовет "Фармака" переизбрал исполнительного директора

Наблюдательный совет фармацевтической компании "Фармак" (Киев) переизбрал Владимира Костюка на должности исполнительного директора.

Согласно сообщению пресс-службы компанииЮ соответствующее решение принято 17 декабря.

Как сообщалось, АО "Фармак" (Киев) по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере около 1,138 млрд грн, что почти на 7,8% больше, чем в 2019 году (1,056 млрд грн). По итогам 2019 года "Фармак" получил чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпало с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16%.

"Фармак" - лидер фармацевтического рынка с долей 5,9% в денежном выражении. Компания производит лекарственные средства во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений – противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно "Фармак" выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов, в разработке настоящее время около ста лекарственных средств.

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #набсовет #костюк
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