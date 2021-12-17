Медицина

11:01 17.12.2021

Вакцина от COVID-19 не защищает от сезонного гриппа – эксперты

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Вакцина от COVID-19 не защищает от сезонного гриппа – эксперты

Вакцина от COVID-19 не защищает от сезонного гриппа, однако совместима с вакциной от гриппа, поэтому прививаться нужно от обоих вирусов, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

По словам доцента кафедры детских заболеваний Ивано-Франковского национального медицинского университета Веры Семьянчук, в настоящее время ряд исследований подтвердили, что наслоение двух инфекций - коронавирусной и гриппа - усиливает действие обоих вирусов и усложняет течение заболеваний. Кроме того, такое наслоение увеличивает риск летальных исходов, особенно для людей из групп риска и имеющих хронические заболевания.

"Сейчас речь идет о том, что для таких людей вакцинация от гриппа является обязательной, даже если человек вакцинирован от коронавируса. Вакцина от коронавируса не защищает от гриппа и наоборот", - сказала она.

Семьянчук отметила, что не нужно делать перерыв в вакцинации от гриппа и от COVID-19, прививаться можно даже в один день, но в разные участки тела.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что при соблюдении карантинных ограничений риски заболеть гриппом и другими ОРВИ остаются высокими.

"Вирус может циркулировать даже несмотря на карантинные ограничения, а грипп тоже передается воздушно-капельным путем. Уже есть случаи гриппа. Не думаю, что карантинные меры могут уменьшить заболеваемость", - сказала она.

Заведующая центром клинической иммунологии Одесской областной детской клинической больницы Людмила Самойленко в свою очередь отметила, что если человек вакцинирован и от гриппа, и от COVID-19, то это не создает так называемой нагрузки на иммунитет.

"То, что вакцинация от гриппа и от COVID-19 создает нагрузку на иммунитет, это миф. Миф есть, а нагрузки нет. Ни вакцина от COVID-19, ни вакцина от гриппа не являются живыми, они не способны вызвать заболевание и не оказывают никакой нагрузки на иммунную систему,  наоборот, они ее тренируют", - сказала она.

Со своей стороны, профессор кафедры инфекционных болезней Днепропетровского государственного медицинского университета Виктор Маврутенков отметил, что вакцинация от гриппа - это очень эффективно и безопасно. "Тут подобно вакцинации от COVID-19 - именно вакцина дает иммунитет", - сказал он.

Вместе с тем доцент кафедры педиатрии Винницкого национального медицинского университета Александр Мазулов отметил, что в Украине доступны тесты на грипп, а своевременная диагностика этого заболевания могла бы помочь назначить лечение гриппа специфическими препаратами, которые максимально эффективны в первые 72 часа заболевания.

"Для гриппа характерна сезонность, то есть мы точно видим, что грипп начался в определенный сезон, и когда этот сезон начался, нужно достаточно внимательно присматриваться к любому заболеванию как к потенциальному гриппу", - считает эксперт.

Как сообщалось, особенностью сезона 2020-2021 года стала активна циркуляция коронавируса SARS-COV2, и тесты при появлении симптомов ОРВИ и ТОРИ проводились в основном на наличие коронавируса. Тем не менее, согласно официальным данным, в течение осени и зимы 2020-2021 годов от гриппа и пневмонии в Украине умерли 9948 человек – в три раза больше, чем годом ранее.

Теги: #covid_19 #эксперты #вакцина #грипп
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