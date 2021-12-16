Медицина

19:48 16.12.2021

Премьер о доначислении "Синево" 1,1 млрд грн налогов: если возникают злоупотребления, это отдельные случаи

1 мин читать
Премьер о доначислении "Синево" 1,1 млрд грн налогов: если возникают злоупотребления, это отдельные случаи

Доначисление компании "Синэво Украина" в ходе плановой налоговой проверки на 1,1 млрд грн налогов является отдельным случаем злоупотреблений и человеческого фактора, в котором нужно разобраться, полагает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Относительно работы налоговой нужно посмотреть... Я не вникал. У нас в государстве отсутствует коррупционная пирамида, так что если возникают какие-то отдельные случаи злоупотреблений и человеческого фактора, уверяю – это отдельные случаи, в которых отдельно нужно разбираться", – сказал Шмыгаль в ходе гала-ивента медиахолдинга НВ "Украина и Мир 2022" в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с компанией "Синэво Украина".

"Я поговорю с министром финансов о том, что происходит с точки зрения этой компании", – добавил он.

Как сообщалось, Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками по итогам проведенной в сентябре-ноябре 2021 года в компании "Синэво Украина" плановой налоговой проверки доначислило 1,085 млрд грн налогов, или почти 50% годовой выручки. В компании считают такие претензии абсурдными и обращаются за поддержкой к президенту, премьеру и бизнес-омбудсмену.

Теги: #налоговая #синево #шмыгаль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:30 16.12.2021
Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

16:36 14.12.2021
Минэкономики рассмотрит первые 2 проекта по "инвестняням" почти на $100 млн

Минэкономики рассмотрит первые 2 проекта по "инвестняням" почти на $100 млн

11:23 14.12.2021
Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорог

Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорог

12:17 13.12.2021
Рада в пятницу заслушает Шмыгаля

Рада в пятницу заслушает Шмыгаля

16:39 12.12.2021
Шмыгаль заявляет, что выплата "ковидной тысячи" в Украине начнется вовремя

Шмыгаль заявляет, что выплата "ковидной тысячи" в Украине начнется вовремя

14:12 09.12.2021
Шмыгаль: Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации

Шмыгаль: Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации

13:40 09.12.2021
Для получения 1 тыс. грн вакцинированные должны подать заявку в "Дие" до 29 декабря - Шмыгаль

Для получения 1 тыс. грн вакцинированные должны подать заявку в "Дие" до 29 декабря - Шмыгаль

14:12 08.12.2021
Премьер-министры Украины и Хорватии обсудили укрепление сотрудничества в сфере торговли, туризма и цифровизации

Премьер-министры Украины и Хорватии обсудили укрепление сотрудничества в сфере торговли, туризма и цифровизации

18:29 06.12.2021
Более 133 тыс. украинцев воспользовались правом на получение налоговой скидки за 2020 год

Более 133 тыс. украинцев воспользовались правом на получение налоговой скидки за 2020 год

11:47 01.12.2021
Шмыгаль: ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ

Шмыгаль: ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

К началу сезона зимних праздников ковидная волна может покинуть Украину

Активный эпидпроцесс по COVID-19 продолжается в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях – главсанврач

Украине удалось отсрочить пик заболеваемости COVID-19 за счет нормы об обязательной самоизоляции для вернувшихся из РФ – Кузин

Министр здравоохранения заявил об ускорении спада нынешней волны ковид-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Дания первой из стран ЕС рекомендовала применение лекарства Merck для лечения COVID-19

Штамм "омикрон" может заражать человека в 70 раз быстрее прежних видов коронавируса - ученые КНР

Рада приняла в целом закон о регуляции трансплантации анатомических материалов

"Синэво" заявляет о необоснованных налоговых претензиях на 1,1 млрд грн

В Украине зарплата руководителя медучреждения не может превышать зарплату медработников более чем на 60%

Не будем равнодушны к редким патологиям — «Фармак» в очередной раз провел «Акрошколу», на которой обсудили современные подходы к лечению акромегалии

ЕС запускает инновационный механизм обмена вакцинами со странами Восточного партнерства на 35 млн евро

Украина одобрит в понедельник дополнительную дозу вакцины от COVID-19

Вакцинироваться от гриппа до конца эпидсезона не поздно – эксперты

Кабмин перераспределил 90 млн грн с программы лечения за рубежом на программу развития трансплантации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА