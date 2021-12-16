Премьер о доначислении "Синево" 1,1 млрд грн налогов: если возникают злоупотребления, это отдельные случаи

Доначисление компании "Синэво Украина" в ходе плановой налоговой проверки на 1,1 млрд грн налогов является отдельным случаем злоупотреблений и человеческого фактора, в котором нужно разобраться, полагает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Относительно работы налоговой нужно посмотреть... Я не вникал. У нас в государстве отсутствует коррупционная пирамида, так что если возникают какие-то отдельные случаи злоупотреблений и человеческого фактора, уверяю – это отдельные случаи, в которых отдельно нужно разбираться", – сказал Шмыгаль в ходе гала-ивента медиахолдинга НВ "Украина и Мир 2022" в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с компанией "Синэво Украина".

"Я поговорю с министром финансов о том, что происходит с точки зрения этой компании", – добавил он.

Как сообщалось, Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками по итогам проведенной в сентябре-ноябре 2021 года в компании "Синэво Украина" плановой налоговой проверки доначислило 1,085 млрд грн налогов, или почти 50% годовой выручки. В компании считают такие претензии абсурдными и обращаются за поддержкой к президенту, премьеру и бизнес-омбудсмену.