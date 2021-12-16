Медицина

17:11 16.12.2021

Дания первой из стран ЕС рекомендовала применение лекарства Merck для лечения COVID-19

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Дания первой из стран ЕС рекомендовала применение лекарства Merck для лечения COVID-19

Дания стала первой страной Евросоюза, которая рекомендовала применение лекарства в капсулах "молнупиравир" производства Merck & Co. для лечения коронавируса COVID-19, протекающего с симптомами у пациентов в группе риска, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на Датское управление здравоохранения.

"Мы рекомендуем лечение этим препаратом, поскольку мы полагаем, что его преимущества перевешивают риски для тех пациентов, которые в наибольшей степени подвержены риску тяжелого заболевания COVID-19", - приводят СМИ слова главврача управления Кристин Молл Харбое.

"Мы надеемся, что это лекарство поможет нам сократить число госпитализаций пациентов, подверженных высокому риску тяжелой болезни", - подчеркнула Харбое.

При этом она отметила, что власти Дании в полной мере осознают, что "молнупиравир" компании Merck является новым препаратом, которое пока что не одобрил европейский регулятор, а также то, что оно пока малоизвестно.

Харбое отметила, что власти Данни будут пристально наблюдать за тем, какие побочные эффекты может вызвать лечение "молнупиравиром".

В ноябре препарат "молнупиравир" американской Merck под названием Lagevrio одобрили в Великобритании. На данный момент все прочие сертифицированные в США и в Европе лекарства вводятся внутривенно.

Также в ноябре применение этого лекарства рекомендовало Европейское агентство лекарственных средств (EMA). В начале декабря Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проголосовала за то, чтобы рекомендовать применение препарата Merck среди взрослых с высоким риском тяжелого течения коронавируса. Таким образом, в настоящее время европейский и американский регуляторы проводят всестороннее изучение препарата для принятия решения по одобрению и регистрации лекарства.

Производитель лекарства подал заявки на экстренное разрешение применения "молнупиравира" в прошлом месяце после исследования, которое показало, что препарат на 50% снижает риск госпитализации пациентов с COVID-19. Однако позднее опубликовали обновленные данные по препарату, которые показали его меньшую эффективность: согласно им, "молнупиравир" сокращает число госпитализаций на 30%.

Западные СМИ отмечают, что сейчас жителям Дании приходится бороться с рекордными темпами распространения коронавируса и со вспышкой штамма COVID-19 "омикрон". Как ожидается, на этой неделе этот штамм станет преобладающим в Копенгагене.

Накануне суточный прирост случаев COVID-19 в Дании составил 8770 заражений, что является рекордом за все время пандемии.

Всего в Дании с начала пандемии выявили более 589 тыс. заражений коронавирусом, более 3 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #merck #дания
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