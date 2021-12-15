В Украине зарплата руководителя медучреждения не может превышать зарплату медработников более чем на 60%

Зарплата руководителя медучреждения не может превышать зарплату медработников более чем на 60%, постановил Кабинет министров Украины.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня размер должностного оклада руководителя (медучреждения - ИФ) может до 10 раз превышать минимальный должностной оклад врачебного состава коллектива. Такая ситуация демотивирует коллектив работать дальше. Поэтому теперь руководители учреждений здравоохранения будут мотивированы принимать меры для повышения заработной платы своим работникам", - сказал в ходе заседания министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме этого, согласно документу, руководители будут обязаны дифференцировать уровень заработной платы своих работников с учетом их квалификации, объемов, сложности, ответственности и условий выполняемой работы.

Указанное постановление вступает в силу 1 января 2022 года.