ЕС запускает инновационный механизм обмена вакцинами со странами Восточного партнерства на 35 млн евро

Европейский Союз вводит в действие инновационный механизм обмена вакцинами для борьбы с пандемией коронавируса со странами-участницами политики Восточного партнерства на сумму 35 млн евро.

Церемония подписания соответствующего договора между Европейской комиссией и Польшей, состоялась в понедельник в помещении Европейской комиссии.

От имени ЕК документ подписал комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгелий, со стороны Польши - президент правления польского Банка национального развития (Bank Gospodarstwa Krajowego) Беата Дашиньска-Музычка в присутствии министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

Анонсируя подписанный документ, Варгелий сказал: "С этой программой, с этим актом европейской солидарности при помощи наших польских друзей мы начинаем инициативу в этом регионе на 35 млн евро. 35 млн евро, которые покроют все расходы, связанные с обменом вакцин. Это значит, что мы оплатим доставку, вакцины для стран (Восточного партнерства), чтобы для них вакцины были еще более доступны".

Еврокомиссар подчеркнул, что над этой инициативой Еврокомиссия работала вместе с польским правительством и банком. "Мы счастливы видеть, что как раз накануне Рождества мы сможем начать реализовывать этот проект. Мы сможем поставлять больше вакцин нашим странам Восточного партнерства – легче, быстрее и, говоря о деньгах – дешевле", - сообщил он.

Варгелий констатировал, что каждая новая волна пандемии Covid-19 увеличивает срочность помочь в вакцинации. "Только вакцинация может спасти всех нас. Мы говорим о наших странах Восточного партнерства, где средний показатель вакцинации составляет только 28% - пришло время помочь им ускорить вакцинацию и вакцинировать каждого", - добавил еврокомиссар.