Медицина

10:25 13.12.2021

Украина одобрит в понедельник дополнительную дозу вакцины от COVID-19

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Украина одобрит в понедельник дополнительную дозу вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в понедельник подпишет приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от коронавируса.

"Хочу сразу подчеркнуть, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной. Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", – сказал министр на брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам, Минздрав продолжаем работу по доставке вакцин в Украину и планированию будущих поставок.

"Мы с командой выполняем свои обещания – каждый, кто хочет иметь доступ к вакцине – уже имеет этот доступ", – подчеркнул Ляшко.

Он напомнил, что всего с начала года в Украину уже поступило 36,78 млн вакцины от COVID-19 и сделано 26,59 млн прививок, а сейчас на территории страны находятся более 8 млн доз вакцины разных производителей Pfizer, Moderna, CoronaVac.

Министр добавил, что в госбюджете на закупку вакцин предусмотрено более 2 млрд грн на закупку вакцины. Помимо того 10 декабря Европейский инвестиционный банк перечислил Украине EUR50 млн на закупку вакцин от COVID-19, а 10 декабря Всемирный банк одобрил допфинансирование $150 млн по проекту Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине, из которых $120 млн также будут направлены непосредственно на ретроактивную закупку вакцин против COVID-19.

Теги: #covid_19 #доза
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