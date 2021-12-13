Вакцинироваться от гриппа до конца эпидсезона не поздно – эксперты

Уже в ближайшие недели в Украину может прийти первая волна гриппа и гриппоподобных острых вирусных заболеваний (ГОВЗ), которые не менее опасны, чем коронавирусные инфекции. Европейские страны, в частности, Франция, уже входят в эпидсезон. Опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эпидемиологи и инфекционисты напоминают о необходимости вакцинации от гриппа.

По прогнозам, в 2021-2022 гг. эпидсезон по гриппу может быть гораздо более интенсивным, так как одновременная циркуляция коронавируса и вируса гриппа приводит к более тяжелому течению респираторного заболевания. Но если вакцинация от COVID-19 в Украине хоть и добровольная, но государство ее поддерживает и стимулирует, то вакцинация от гриппа – дело исключительно добровольное и проводится преимущественно за счет граждан. Исключением является вакцинация некоторых профессиональных групп, например, медиков, полицейских или военных, которые обеспечиваются вакцинами от гриппа за счет бюджета или гуманитарных программ. Так, в 2021 году в рамках сотрудничества с программой PIVI Украина получила около 30 тыс. доз вакцины от гриппа, которые будут использованы для бесплатной вакцинации медицинские работники, работающих в "ковидных" больницах.

Центр общественного здоровья напоминает, что вакцинация от гриппа является действенным инструментом, который может предотвратить осложнения от гриппа. Вакцинироваться можно на протяжении всего эпидсезона, максимальную эффективность вакцина от гриппа начинает демонстрировать уже через 14-21 дней после вакцинации, но активный иммунитет вырабатывается уже с первых дней после прививки.

Ряд ведущих экспертов-иммунологов и инфекционистов отмечают, что вакцинация от гриппа, по большому счету, не имеет временных ограничений, несмотря на то, что вакцинироваться лучше к началу эпидсезона.

Доцент кафедры детских заболеваний Ивано-Франковского национального медицинского университета Вера Семьянчук считает, что вакцинироваться от гриппа в декабре не поздно.

"Доказано, что, как правило, проходит две волны гриппа и в эти волны циркулируют разные штаммы вируса гриппа. Первая волна идет в ноябре-декабре, вторая отмечается в феврале-марте. Если вы вакцинировались позже, то вы будете защищены еще от трех штаммов вируса гриппа, которые будут циркулировать во вторую волну", - сказала она.

Семьянчук отмечает, что миф о якобы "излишней нагрузке на организм от вакцинации" ничем не оправдан: "Нагрузку на иммунитет вакцинация от гриппа не создает, это доказано многолетней практикой и самим принципом работы вакцин. Вакцинироваться от гриппа в течение эпидсезона не поздно".

С ней согласен профессор кафедры инфекционных болезней Днепропетровского государственного медицинского университета Виктор Маврутенков, который считает, что вакцинироваться от гриппа не поздно вплоть до окончания эпидсезона.

"У нас в прошлые годы были ситуации, когда вакцина слишком поздно поступала на рынок Украины, и мы вакцинировались в феврале. Эпидемия может прийти и в декабре, и в январе, и в феврале, поэтому защититься не поздно никогда", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что некоторым образом распространение вируса гриппа могут сдержать карантинные ограничения в связи с риском заражения ковидным штаммом "Омикрон", но надеяться на это не стоит: "Лучше не надеяться на то, что такое произойдет, а сделать вакцинацию от гриппа и не волноваться. Были проведены исследования в США, что на каждый 1 доллар, потраченный на вакцину, было 70 долларов прибыли, ведь из-за вакцинации люди меньше болели и не пропускали рабочие дни".

Доцент кафедры педиатрии Винницкого национального медицинского университета Александр Мазулов отметил, что всегда лучше вакцинироваться до начала сезона гриппа, но поскольку грипп проходит как правило, двумя волнами, то нужно готовиться не только к первой, но и ко второй волне. "Максимально эффективна будет вакцинация перед первой волной гриппа, но, вместе с тем, с высокой вероятностью будет вторая волна гриппа, это конец января - начало марта, поэтому все равно будет эффективно вакцинироваться в декабре-январе. Я когда-то вакцинировался даже в конце января", - сказал он.

В свою очередь заведующая Областным центром клинической иммунологии Одесской областной детской клинической больницы Людмила Самойленко отмечает, что учитывая две волны гриппа, вакцинация будет актуальной до наступления второй волны. "Иммунитет формируется в течение 2-4 недель с момента вакцинации. Максимально сильный иммунный ответ формируется через месяц после вакцинации, но иммунитет начинает вырабатываться уже в первые дни после вакцинации, т.е. уже через 7-10 дней мы имеем треть иммунного ответа. Если мы столкнемся с вирусом, когда иммунитет еще не полностью сформирован, то течение заболевания все равно будет намного легче, чем оно было бы без вакцинации, ведь у нас уже есть антитела, которые смогут обезвредить вирус. Даже небольшое количество антител однозначно лучше, чем ничего", - сказала она.

В то же время Самойленко отметила, что вакцинация от гриппа защищает еще от ряда респираторных заболеваний.

Эксперт также назвала мифом распространенное мнение, что вакцины создают нагрузку для иммунной системы. "Вакцины не способны вызвать заболевание, они не оказывают никакой нагрузки на иммунную систему, наоборот, они ее тренируют", - подчеркнула она.

Как сообщалось, согласно статистике ЦОЗ в эпидсезоне 2019-2020 гг. гриппом и ОРВИ в Украине переболели 4,9 млн человек, или 12,9% населения. Более 60% переболевших гриппом в эпидсезоне 2019-2020 гг. – дети до 17 лет.

По данным ЦОЗ, в сезоне 2019-2020 гг. был официально зарегистрирован 71 летальный случай от гриппа, в том числе от гриппа умерли двое детей младше 17 лет. То, что причиной смерти стал именно грипп, подтвердил анализ методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) на вирус гриппа аналогичный тому, который проводится на COVID-19.

При том что, по данным ЦОЗ, в Украину в сезоне 2019-2020 гг. было завезено 542 тыс. доз вакцины против гриппа – на 70 тыс. доз больше, чем годом ранее, в эпидсезоне 2019-2020 года против гриппа были вакцинированы 238 079 человек, или всего 0,6% населения. Доля детей среди привитых от гриппа составила около 10,5%. "Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - подчеркивают в ЦОЗ.

Вместе с тем, из 15,1 млн человек, отнесенных к приоритетным группам риска, которые нуждаются в вакцинации от гриппа, в 2019-2020 гг. были вакцинированы всего 1,6%. Среди приоритетных групп риска больше всего прививались лица, находящиеся в заведениях длительного ухода - 15,4%. Из 379 тыс. медработников от гриппа в сезоне 2019-2020 гг. привились только 12,8%.

"Такой незначительный объем охвата прививками против гриппа не влияет на снижение заболеваемости и не создает достаточного иммунного слоя среди лиц групп риска", - подчеркивают в ЦОЗ.

При этом в Центре отмечают, что в эпидсезоне 2019-2020 гг. по сравнению с сезоном 2018-2019 гг. было в два раза больше пациентов, клиническое состояние которых медики определяли как тяжелую острую респираторную инфекцию (ТОРИ), в частности, у этих пациентов диагностировали пневмонию. Среди пациентов с ТОРИ увеличилось количество пациентов с ишемической болезнью сердца (26,4%), хроническими болезнями легких и астмой (21,8%), нарушением иммунитета (18,2%), ожирением (17,6%).

В течение осени и зимы 2020-2021 гг. от гриппа и пневмонии в Украине без учета умерших от COVID-19 умерли 9948 человек. За аналогичный период 2019-2020 гг. количество умерших от данных респираторных болезней составило 3277 человек.

Особенностью сезона 2020-2021 гг. стала активная циркуляция коронавируса SARS-COV2, и тесты при появлении симптомов ОРВИ и ТОРИ проводились, главным образом, на наличие коронавируса. Тем не менее, согласно официальным данным, в течение осени и зимы 2020-2021 гг. от гриппа и пневмонии в Украине умерли 9948 человек – в три раза больше, чем годом ранее.