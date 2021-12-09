Штамм "омикрон" в Украине не выявлен, заболеваемость COVID-19 вызывает вирус "дельта" - Кузин

Штамм коронавируса "омикрон" в Украине не выявлен, заболеваемость COVID-19 вызывает вирус "дельта", сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"По состоянию на 9 декабря в Украине случаев заболевания указанным штаммом не обнаружено. Все исследованные образцы свидетельствуют лишь о том, что в каждом регионе распространяется штамм "дельта", – сказал он на брифинге в четверг.

Кузин подчеркнул, что все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении COVID-19, в частности, у тех людей, которые вернулись из-за границы или проживают в районах, где наблюдается значительное распространение заболеваемости, подлежат обязательному тщательному исследованию и секвенированию, чтобы обнаруживать новые штаммы.