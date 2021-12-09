Штамм "омикрон" заразнее, чем "дельта", но болезнь протекает легче - исследование

Штамм COVID-19 "омикрон", согласно данным нового японского исследования, распространяется на ранней стадии заболевания в четыре раза активнее, чем вариант "дельта", сообщило агентство Bloomberg в четверг.

"Вариант "омикрон" заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации", - цитирует агентство автора исследования Хироси Нисиуры.

Однако, на сегодняшний день, при "омикроне" заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало, отмечается в исследовании.

Компании Pfizer и BioNTech в среду объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют новый штамм COVID-19 "омикрон".

Хироси Нисиура - профессор Киотского университета. Он специализируется на математическом моделировании инфекционных заболеваний.