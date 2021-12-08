Медицина

17:43 08.12.2021

Суд признал законными штрафные санкции АМКУ в отношении фармгруппы "Ново Нордиск"

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Суд признал законными штрафные санкции АМКУ в отношении фармгруппы "Ново Нордиск"

Северный апелляционный хозяйственный суд признал законным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) относительно непрозрачного ценообразования на лекарственные средства фармацевтической группой "Ново Нордиск" и искажения конкуренции на рынке.

Согласно сообщению антимонопольного ведомства, речь идет о получении дистрибьюторами компаний группы дополнительного дохода в размере, значительно превышающем законодательно установленные 10%: в отдельных случаях их доход составлял до 80% стоимости лекарств.

"Цепь непрозрачного ценообразования привела к необоснованному завышению отпускных цен на лекарственные средства "Ново Нордиск" и предоставляла упомянутым дистрибьюторам конкурентные преимущества, без которых другие участники сферы реализации лекарственных средств "Ново Нордиск" не могут с ними конкурировать", - отмечают в АМКУ.

Как сообщалось, АМКУ осенью 2020 года открыл дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции фармкомпаниями "Ново Нордиск А/С", "Ново Нордиск Хелс Кеа АГ" и рядом фармацевтических дистрибьюторов и аптек при установлении цен на лекарственные средства производства группы "Ново Нордиск". Речь, в частности, шла о фармдистрибьюторах ООО "Медфарком", ЗАО "Медфарком-Центр", ООО "БаДМ", ООО "БаДМ-Б", ООО "Аптека 3И", ЗАО "Ганза", ООО "Фармадис" и ООО "Медфарм". По итогам рассмотрения дела АМКУ решением от 3 ноября 2020 года признал фармгруппу "Ново Нордиск" виновной в совершении антиконкурентных действий и наложил на нее соответствующий штраф.

Хозяйственный суд Киева 19 июля 2021 года отменил это решение АМКУ.

"Ново Нордиск" в Украине входит в состав группы компаний "Ново Нордиск A/S" со штаб-квартирой в Дании.

Теги: #суд #ново_нордиск #амку
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