Институт Филатова за 10 лет применил метод фотодинамической терапии в лечении воспаления глаз более тысячи пациентов

ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова АМН Украины" за 10 лет применил метод фотодинамической терапии как альтернативу применению антибиотиков для лечения воспалительной патологии глаз к более тысячи пациентам.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в клинике, метод предполагает использование лазерного излучения и специального красителя.

"За основу метода была взята догадка Пауля Эрлиха о том, что любой живой микроорганизм, окрашенный специальным (витальным) красителем, может быть уничтожен в результате облучения светом с определенной длиной волны. В качестве красителя взяли метиленовую синьку, обладающую противовоспалительными и антимикробными свойствами. Сочетание метиленовой синьки с лазерным излучением уничтожает инфекционные возбудители и активизирует "спящие" клетки иммунной системы", - пояснили в институте.

В клинике отметили, что подготовительная работа по внедрению метода заняла четыре года и уже 10 лет метод применяется в институте.

Воспалительные заболевания глаза инфекционной этиологии очень разнообразны и могут вызываться большим спектром возбудителей – от вирусов до грибков. Фотодинамическая терапия позволяет лечить самые тяжелые воспалительные заболевания: эндофтальмиты и грибковые кератиты, позволяя не только сохранить глаз, но и добиться сохранения зрения у пациентов.