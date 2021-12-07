Медицина

16:00 07.12.2021

Киевсовет проголосовал за инициированное мэром решение о выплате премий столичным врачам

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Киевсовет проголосовал за инициированное мэром решение о выплате премий столичным врачам

Киевский городской совет 7 декабря проголосовал за решение о выделении столичным медикам дополнительной премии, которое инициировал лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт Киевского городского совета.

"Спасибо комиссиям Киевсовета за оперативное рассмотрение этого решения. Именно медики сегодня спасают здоровье и жизнь киевлян, отражают атаки коронавируса волна за волной. Город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медработников. Они получат дополнительные выплаты уже в этом месяце", – заявил Кличко на заседании Киевсовета.

По его словам, выплаты получат медицинские работники Киева первого и второго звена. Врачи – по 10 тыс. грн., средний медицинский персонал – по 8 тыс., младший медперсонал – по 6 тыс.

Уточняется, что проект решения о выплате дополнительных премий столичным медикам Виталий Кличко подал в Киевсовет на прошлой неделе. По его словам, медики "заслужили эти премии за настоящий героизм в преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации".

Теги: #медики #киевсовет #зарплата
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