Медицина

12:29 07.12.2021

В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19 - Ляшко

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В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19 - Ляшко

В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19, но мы сегодня не делаем приоритет на массовой вакцинации детей, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко

"Мы уже разрешили вакцинироваться против коронавирусной болезни детям от 12 лет. Уже более 40 тыс. детей воспользовались этой возможностью", - сказал он на всеукраинском форуме "Украины 30. Саммит дети" во вторник в Киеве.

Ляшко отметил, что в некоторых странах мира, вакцинироваться от COVID-19 разрешено детям от 5 лет, и он надеется, что и в Украине производители вакцин зарегистрируют изменения в инструкции и привезут соответствующие препараты, что позволит расширить программу вакцинации детей.

"Но мы сегодня не делаем приоритет на массовой вакцинации детей против коронавирусной болезни, так как мы сосредоточены на группу риска, на людей старшего и преклонного возраста. Доя нас это приоритет", - подчеркнул министр.

Теги: #дети #украина_30 #вакцинация #ляшко #минздрав
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