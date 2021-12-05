Медицина

16:27 05.12.2021

Вероятность заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон" менее 1% - ученый

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Вероятность заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон" менее 1% - ученый

Первоначальные данные свидетельствуют о том, что возможность повторно заболеть COVID-19 из-за штамма коронавируса "омикрон" составляет менее 1%, заявил профессор Африканского научно-исследовательского института здоровья Виллем Ханеком.

"Он сказал: информация по реинфекциям заставляет предположить, что кто-либо перенесший COVID-19 имеет менее 1% шансов вновь заболеть этой болезнью", - сообщает телеканал Sky News.

Также профессор упомянул высокую заразность вируса, который тем не менее, обычно приводит к легкому течению болезни. Он пояснил, что вирус "распространяется чрезвычайно быстро в ЮАР, рост количества случаев значительно быстрее, чем при трех предыдущих волнах" болезни в этой стране.

Он отметил, что болезнь чаще наблюдается у более молодых слоев населения, и в особенности - у невакцинированной молодежи, причем болезнь протекает у них легче. Однако, подчеркнул Ханеком, нужно соблюдать осторожность, потому что речь идет лишь о самом начале распространения штамма "омикрон".

Впервые "Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Всего "омикрон" был обнаружен не менее чем в 40 странах мира.

Теги: #опасность #омикрон
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