"Фармак" реализовал планы на 2021г по присутствию на зарубежных рынках – исполнительный директор

Фармацевтическая компания "Фармак" (Киев) реализовала поставленные на 2021 год планы по присутствию на зарубежных рынках, сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Планы реализованы в полном объеме. Сегодня "Фармак" - крупнейший в Украине экспортер лекарственных средств. Поставляем продукцию более чем в 45 стран ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии. В 2021 году список стран-импортеров пополнили Швейцария, Бразилия, Индонезия и Боливия", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Костюк напомнил, что в 2021 году "Фармак" открыла офис в ОАЭ.

"Рынок Ближнего востока не нов для "Фармака", ведь продукция компании представленатам с 2016 года. Производственные мощности предприятия успешно прошли аттестацию государственных органов", - сказал он.

Кроме того, Костюк сообщил об открытии в 2021 году представительства компании во Вьетнаме. В настоящее время в общей сложности на вьетнамском рынке продается около 25 лекарственных средств "Фармака", представленных как в аптечных сетях, так и закупаемых на локальных тендерах медицинскими учреждениями. Еще около 30 препаратов находятся на регистрации, процедура которой во Вьетнаме занимает от двух до трех лет.

В целом, по словам Костюка, доля экспорта в общих продажах компании составляет около 25%.

"По данным 10 месяцев 2021 года, экспорт "Фармака" вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За последние пять лет продажи продукции за рубеж постоянно растут", - сказал он.

По мнению исполнительного директора "Фармака", основными преимуществами украинских фармпроизводителей на иностранных рынках, в частности, являются традиционное качество продукции, а также гармонизация украинского законодательства с с законодательством развитых стран.

"В отличие от многих постсоветских стран, Украина приняла ряд законодательных актов, способствующих гармонизации нашего законодательства с законодательством развитых стран. Поэтому системы менеджмента качества на украинских предприятиях руководствуются высокими мировыми стандартами, позволяющими успешно проходить международные инспекции. Исходя из этого, лекарственные средства ведущих отечественных компаний отличают высокое качество при сравнительно доступных ценах", - сказал он.

Вместе с тем в качестве конкурентного преимущества Костюк подчеркнул выгодное логистическое расположение Украины на Европейском континенте.

Отвечая на вопрос, какие рынки наиболее сложные для выхода украинских фармпроизводителей, Костюк обратил внимание на слишком сложные регуляторные или очень специфические требования к инспекциям в Японии, США, Бразилии.

В то же время, по его словам, есть страны, где, кроме высоких и сложных регуляторных требований, существует фактор языкового барьер - Китай, Южная Корея, ОАЭ, страны Латинской Америки. Некоторые страны имеют мощные системы защиты внутренних товаропроизводителей - Южная Корея, Беларусь, Казахстан. Также есть страны, имеющие закрытые экономики, которые вообще делают невозможным проникновение на их рынок.

"Наиболее сложными по всем факторам для фармацевтической отрасли оказались рынки США и Японии", - констатировал он.

Костюк отметил, что госполитика Украины может поддерживать экспорт отечественных лекарств и таким образом обеспечивать активное присутствие национальных фармпроизводителей на иностранных рынках, в частности, за счет внедрения госпрограмм по стимулированию инвестиций в исследования и разработки (R&D) в фармотрасли, содействия локализации производства высокотехнологичных лекарств, включая вакцины, биологические лекарства и т.д.

Кроме того, он считает необходимым делать ставку на такой инструмент, как трансфер технологий от мировых производителей инновационных лекарств. Однако для успешного заключения таких договоров с передовыми фармгигантами нужна активная вовлеченность и поддержка украинских дипломатических учреждений за границей.

"Если говорить, например, об экспорте в ЕС, сегодня одним из главных барьеров для доступа украинских лекарств на европейский рынок является отсутствие признания на уровне ЕС украинских результатов инспекции производства лекарств на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice - GMP). На практике эта ситуация означает, что украинские фармкомпании вынуждены проходить двойные проверки как в своей стране, так и на уровне государств-членов ЕС. Этот процесс ресурсоемкий, он снижает кунрентоспособность украинских препаратов. Для устранения технических барьеров государственным органам необходимо добиться подписания соглашения между Украиной и ЕС о взаимопризнании сертификатов GMP в рамках предстоящего Соглашения АСАА ("промышленный безвиз")", - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Костюка, актуален и вопрос налогообложения лекарств, производимых исключительно для иностранных рынков и экспортируемых не напрямую производителем, а через специализированные компании-посредники.

"Это лекарство, которое производится украинскими производителями, но зарегистрировано в других странах и предназначено исключительно для этих рынков. До 2014 года, когда лекарства вообще не подлежали налогообложению НДС, украинские фармпредприятия активно пользовались сервисом профессиональных экспортеров фармпродукции, которые осуществляли консолидированные поставки препаратов от разных производителей за границу (т.н. "косвенный экспорт"). Это удобный дополнительный канал продаж для производителей", - сказал он.

Костюк отметил, что «косвенный экспорт» лекарств наиболее популярен среди представителей малых и средних предприятий (МСП) в ЕС. При этом до 2014 года такой механизм также пользовался спросом среди украинских МСП и даже среди крупных фармацевтических предприятий, однако в настоящее время данный канал экспорта практически не работает из-за нечетких норм Налогового кодекса и позиции налоговых органов относительно налогообложения таких лекарств по общей ставке 20%, а не 7%, как для всех зарегистрированных в Украине лекарств.

"Такая ситуация приводит к удорожанию на 13% продукции для специализированных компаний-экспортеров. Все это однозначно не способствует росту экспорта украинской фармпродукции и увеличению поступлений валютной выручки в страну", - сказал Костюк.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка с долей 5,9% в денежном выражении. Компания производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Среди основных направлений – противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около сотни лекарственных средств.

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.