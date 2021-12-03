В клинике "Охматдит" за 11 мес. 2021г провели 50 трансплантаций костного мозга детям

Врачи клиники "Охматдит" за 11 месяцев 2021 года провели 50 трансплантаций костного мозга детям.

Как сообщила пресс-служба клиники, это почти в два раза больше, чем в 2020 году, когда мультидисциплинарная команда "Охматдита" сделала 26 трансплантаций.

Отмечается, что в настоящее время отделение ТКМ может обеспечить 70% всех нужд детского населения страны.

"Для сравнения: шесть взрослых центров ТКМ в Украине вместе сделали шесть аллогенных трансплантаций, тогда как "Охматдит" - 39", - констатирует пресс-служба.

По данным медицинского учреждения, в аллогенной трансплантации костного мозга ежегодно в Украине нуждаются 100-150 детей. Из них у 60-70% нет совместимого семейного донора. Раньше этих детей отправляли за границу. Теперь пациентам можно помочь в Украине.

Кроме того, в клинике призвали становиться донорами стволовых клеток.

"5% стволовых гемопоэтических клеток дают пациенту шанс на здоровую жизнь. У донора они восстанавливаются через два недели. Обычно процедура сдачи клеток почти не отличается от сдачи крови", - отмечают в "Охматдите".

Аллогенная трансплантация предполагает пересадку костного мозга от другого человека. Бывает родственной (донорами становятся близкие люди - родители, брат, сестра) и неродственной.