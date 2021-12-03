Медицина

16:20 03.12.2021

Врачи "Охматдита" провели 14 трансплантаций почек за последние 9 месяцев

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Врачи "Охматдита" провели 14 трансплантаций почек за последние 9 месяцев

Врачи клиники "Охматдит" (Киев) провели 14 трансплантаций почек за последние девять месяцев: пять от родственных и девять от посмертных доноров, сообщает пресс-служба клиники.

Отмечается, что трансплантация стала возможна благодаря изменениям в законодательстве, которые сделали реальностью трансплантацию от неродственных доноров.

Последняя пересадка почек в клинике была проведена 16-летней пациентке из Черниговской области, которая два последних года прожила в "Охматдите".

По словам хирурга-трансплантолога Олега Годика, почка у девочки заработала уже во время операции. Поэтому медики дают положительные прогнозы и делают все, чтобы реабилитация и восстановление прошли как можно легче.

Донором для пациентки стал 32-летний мужчина из Волыни, скончавшийся из-за инсульта. Его семья дала согласие на трансплантацию органов, подарив жизнь четырем людям: две почки и печень пересадили трем детям, а сердце спасло жизнь 49-летнего многодетного отца.

В клинике уточнили, что трансплантации в "Охматдите" бесплатные. Они проводятся за государственные средства в рамках пилотного проекта.

К настоящему времени в Украине работают только два отделения для детей на гемодиализе, оба переполнены.

Теги: #охматдит #операции #трансплантология
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