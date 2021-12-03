В Украине 9 областей могут выйти из "красной" зоны - министр здравоохранения

В Украине восемь областей потенциально готовы выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19, также ожидается и девятая, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Касательно областей, которые могут выйти (из "красной" зоны - ИФ), Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров Украины просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря - ИФ) ожидаем ещё и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.