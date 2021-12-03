Медицина

12:00 03.12.2021

В Украине 9 областей могут выйти из "красной" зоны - министр здравоохранения

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В Украине 9 областей могут выйти из "красной" зоны - министр здравоохранения

В Украине восемь областей потенциально готовы выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19, также ожидается и девятая, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Касательно областей, которые могут выйти (из "красной" зоны - ИФ), Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров Украины просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря - ИФ) ожидаем ещё и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Теги: #ляшко #карантин #минздрав #коронавирус
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