В онкоцентре TomoClinic в Кропивницком провели тотальное облучение всего тела для трансплантации костного мозга пациенту с раком крови

Врачи онкоцентра TomoClinic в Кропивницком в сотрудничестве с коллегами из Киевского центра трансплантации костного мозга провели тотальное облучение всего тела для трансплантации костного мозга пациенту с лимфобластным лейкозом.

Как сообщается в пресс-релизе онкоцентра, такая процедура проведена впервые в Украине.

"Это произошло впервые в Украине. Ранее пациенты, нуждавшиеся в тотальном облучении всего тела, могли пройти лечение только за границей", - сообщается в пресс-релизе.

В онкоцентре уточнили, что такая процедура является мировым стандартом лечения для значительной группы пациентов: полностью убить пораженный раком костный мозг, а затем после специальной подготовки провести трансплантацию.

При этом в одной из критически важных задач, которую решила команда специалистов TomoClinic, является выполнение тотального облучения тела (TBI) с одновременной защитой почек, легких и глаз пациента, "то есть дать на них необходимую, но безопасную дозу, которая не вызовет в будущем тяжелых побочных явлений".

После завершения процедур облучения пациента вертолетом доставили из Кропивницкого в Киев в бокс-отделение центра трансплантологии (ТКМ), где он пройдет химиотерапию как подготовку к трансплантации костного мозга, а затем сам процесс трансплантации и восстановления после лечения.

По словам главного врача TomoClinic Степана Крулько, запуск процедуры тотального облучения всего тела (ТBI) является не только огромным шагом вперед в развитии отечественной онкологии и перспективой для людей с диагнозом лимфобластный лейкоз, но и позволяет экономить бюджетные средства, так как ранее Министерство здравоохранения выделяло средства на лечение таких больных за границей.

Такой прорыв в лечении пациентов с онкозаболеваниями крови стал возможным благодаря уникальному оборудованию, которым оснащен центр TomoClinic, слаженной работе команды опытных врачей из Кропивницкого и киевских специалистов, а также поддержке Минздрава.

TomoClinic (ООО "Украинский центр томотерапии") – частная онкоклиника полного цикла, работает с июня 2015 года.