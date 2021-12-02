Медицина

15:05 02.12.2021

В онкоцентре TomoClinic в Кропивницком провели тотальное облучение всего тела для трансплантации костного мозга пациенту с раком крови

2 мин читать

Врачи онкоцентра TomoClinic в Кропивницком в сотрудничестве с коллегами из Киевского центра трансплантации костного мозга провели тотальное облучение всего тела для трансплантации костного мозга пациенту с лимфобластным лейкозом.

Как сообщается в пресс-релизе онкоцентра, такая процедура проведена впервые в Украине.

"Это произошло впервые в Украине. Ранее пациенты, нуждавшиеся в тотальном облучении всего тела, могли пройти лечение только за границей", - сообщается в пресс-релизе.

В онкоцентре уточнили, что такая процедура является мировым стандартом лечения для значительной группы пациентов: полностью убить пораженный раком костный мозг, а затем после специальной подготовки провести трансплантацию.

При этом в одной из критически важных задач, которую решила команда специалистов TomoClinic, является выполнение тотального облучения тела (TBI) с одновременной защитой почек, легких и глаз пациента, "то есть дать на них необходимую, но безопасную дозу, которая не вызовет в будущем тяжелых побочных явлений".

После завершения процедур облучения пациента вертолетом доставили из Кропивницкого в Киев в бокс-отделение центра трансплантологии (ТКМ), где он пройдет химиотерапию как подготовку к трансплантации костного мозга, а затем сам процесс трансплантации и восстановления после лечения.

По словам главного врача TomoClinic Степана Крулько, запуск процедуры тотального облучения всего тела (ТBI) является не только огромным шагом вперед в развитии отечественной онкологии и перспективой для людей с диагнозом лимфобластный лейкоз, но и позволяет экономить бюджетные средства, так как ранее Министерство здравоохранения выделяло средства на лечение таких больных за границей.

Такой прорыв в лечении пациентов с онкозаболеваниями крови стал возможным благодаря уникальному оборудованию, которым оснащен центр TomoClinic, слаженной работе команды опытных врачей из Кропивницкого и киевских специалистов, а также поддержке Минздрава.

TomoClinic (ООО "Украинский центр томотерапии") – частная онкоклиника полного цикла, работает с июня 2015 года.

Теги: #онкоцентр #операция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:52 22.09.2021
Водителя Шефира прооперировали после обстрела, его жизни ничего не угрожает - Монастырский

Водителя Шефира прооперировали после обстрела, его жизни ничего не угрожает - Монастырский

00:55 03.09.2021
Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане

Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане

14:00 27.08.2021
Врачи Александровской больницы в Киеве провели операцию по имплантации в сердце устройства для перекачки крови

Врачи Александровской больницы в Киеве провели операцию по имплантации в сердце устройства для перекачки крови

08:31 09.07.2021
В Беларуси началась операция по зачистке от радикально настроенных лиц, сообщили в КГБ

В Беларуси началась операция по зачистке от радикально настроенных лиц, сообщили в КГБ

18:34 06.07.2021
В первом полугодии в Украине проведено 126 трансплантаций, в том числе 11 трансплантаций сердца

В первом полугодии в Украине проведено 126 трансплантаций, в том числе 11 трансплантаций сердца

14:02 05.07.2021
Папа Римский восстанавливается после операции на кишечнике

Папа Римский восстанавливается после операции на кишечнике

14:18 30.06.2021
В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

16:24 17.06.2021
Бригада хирургов Института им. Амосова провела первую в Полтавской области операцию на открытом сердце

Бригада хирургов Института им. Амосова провела первую в Полтавской области операцию на открытом сердце

23:43 11.06.2021
Угроза военной операции РФ против Украины остается - глава МИД

Угроза военной операции РФ против Украины остается - глава МИД

22:55 17.05.2021
Израиль не намерен прекращать нанесение ударов по Газе до четверга

Израиль не намерен прекращать нанесение ударов по Газе до четверга

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

К началу сезона зимних праздников ковидная волна может покинуть Украину

Активный эпидпроцесс по COVID-19 продолжается в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях – главсанврач

Украине удалось отсрочить пик заболеваемости COVID-19 за счет нормы об обязательной самоизоляции для вернувшихся из РФ – Кузин

Министр здравоохранения заявил об ускорении спада нынешней волны ковид-19

Украинская е-система здравоохранения подверглась информационной атаке с территории РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

НСЗУ не заключает договоры с медучреждениями, которые не обеспечивают безбарьерный доступ для людей с инвалидностью

Медсеть "Добробут" за последний год инвестировала в обучение и развитие персонала более 10 млн грн

Проект госбюджета-2022 предусматривает более 2 млрд грн на повышение зарплаты медикам

Лечением методом ЗПТ к 2030 г. должны быть охвачены до 40% наркозависимых потребителей инъекционных опиоидов – эксперт ЦОЗ

Обследование на ВИЧ в 2020 году прошли 2,5 млн украинцев, у 19 тыс. обнаружили вирус

В 2022 году Украина начнет реконструкцию 48 областных больниц – Зеленский

Для технического переоснащения украинских медучреждений нужно 17 млрд грн – Ляшко

Медгруппа "Адонис" вакцинировала практически весь персонал, планирует привить новых сотрудников после расширения сети

Минздрав рассматривает рекомендации НТГЭИ о применении бустерной дозы ковидной вакцины для граждан, выезжающих в страны, где она необходима

Потребность в бустерной дозе вакцины от COVID-19 в Украине возникнет не ранее конца января – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА