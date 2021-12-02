Медицина

10:01 02.12.2021

Медсеть "Добробут" за последний год инвестировала в обучение и развитие персонала более 10 млн грн

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Медсеть "Добробут" за последний год инвестировала в обучение и развитие персонала более 10 млн грн

Медицинская сеть "Добробут" за последний год инвестировала в обучение и развитие работников более 10 млн грн, сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на директора департамента по развитию и обучению персонала медсети Младену Качурец.

"Частная медицина более гибкая, чем государственная, и скорее адаптируется к новым вызовам. Она быстрее реагирует на запросы пациента. В начале 2020 года, когда в Украину пришел COVID-19, "Добробут" уже через месяц перепрофилировал одну из своих клиник, закупил оборудование, разработал специальные программы и провел обучение медицинского персонала и врачей, чтобы открыть стационар, который отвечает всем международным стандартам", – сказала она.

В целом за последние пять лет медсеть инвестировала в развитие, современное оборудование и полифункциональные медицинские центры более 1,5 млрд грн, запустила более 10 новых медицинских направлений, и сегодня предоставляет услуги более чем по 75 направлениям.

"Добробут" – крупнейшая в Украине частная медицинская сеть. В портфеле компании 20 медцентров, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки. Медицинские услуги более чем по 75 направлениям отвечают потребностям граждан всех возрастов и категорий. Ежегодно в "Добробуте" проводят более 3 тыс. операционных вмешательств, в том числе 350 - кардиохирургия, 550 – сосудистая хирургия, 720 – онкология, 850 – травматология.

Теги: #инвестиции #добробут
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