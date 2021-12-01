Лечением методом ЗПТ к 2030 г. должны быть охвачены до 40% наркозависимых потребителей инъекционных опиоидов – эксперт ЦОЗ

Лечением методом заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) должны быть охвачены к 2030 году до 40% наркозависимых потребителей инъекционных опиоидов, рассказала агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела вирусных гепатитов и опиоидной зависимости Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины Ирина Иванчук.

"Программа ЗПТ будет расширяться, и есть достаточно четкие планы, как она должна расширяться. У нас есть план, расписанный до 2030 года, в нем определено, сколько у нас людей должно получать такое лечение. До 2030 года 40% должно быть охвачено лечением, до 2025 года должно быть 15%", - сказала она в кулуарах онлайн-дискуссии "Наркозависимость vs наркополитика и их влияние на эпидемию ВИЧ/СПИДа" в Киеве.

Иванчук отметила, что количество потребителей инъекционных опиоидов оценивается в Украине в 278 тыс. человек, всего наркозависимых – 330 тыс. человек.

"Мы каждый год ожидаем прироста пациентов (участников программы ЗПТ - ИФ) до 5288 человек", - сказала она.

При этом эксперт сообщила, что препараты, которые закупаются для программы ЗПТ, – это отечественные препараты, и цены на них остаются относительно стабильными, а проблем с выписыванием рецептов, в том числе, частными клиниками, для участников программы ЗПТ нет. В настоящее время такие рецепты выписывают около 20 частных клиник.

"Есть частные клиники, которые попадают к нам в отчетность. Таких около 20-ти. Они нам отчитываться, мы видим статистику. Возможно, кто-то еще не попадает в статистику. А вот ФОПы не имеют права выписывать рецепты по ЗПТ, но они могут выписать рецепты на эти же препараты для лечения "синдрома отмены" (ломки), это одни и те же препараты, но у них разная схема лечения и разная дозировка", - сказала она.

По словам Иванчук, в программе ЗПТ могут принимать участие и семейные врачи после прохождения соответствующих курсов и получения сертификата, подтверждающего права оказывать такую медицинскую помощь.

Как сообщалось, в рамках ПМГ 2021 года тариф на оказание услуги ЗПТ составляет 4082 грн за пациента, а препараты для терапии закупаются централизованно и развозятся в регионы раз в три месяца.

По информации НСЗУ, на участие в программе медицинских гарантий (ПМГ) в 2021 году по направлению заместительной поддерживающей терапии для пациентов с опиоидной зависимостью подали заявки 212 медучреждений.