В 2022 году Украина начнет реконструкцию 48 областных больниц – Зеленский

В 2022 году Украина начнет реконструкцию 48 областных многопрофильных больниц, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы отремонтировали 600 сельских амбулаторий и 200 приемных отделений. А уже в следующем году мы приступаем к реконструкции 48 областных многопрофильных клинических больниц как для взрослых, так и детей, а также 24 реабилитационных центров для ветеранов", - сказал он, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием в среду.