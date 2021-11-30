Для технического переоснащения украинских медучреждений нужно 17 млрд грн – Ляшко

Для технического переоснащения украинских медучреждений необходимо 17 млрд грн, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Для технического переоснащения медучреждений нужно 17 млрд грн. Есть ли такие средства дополнительно? Наверное, нет", - сказал он в ходе дискуссии на Корейско-украинском форуме в Киеве во вторник.

Ляшко также сообщил о планах Минздрава запустить в 2022 году кластеризацию медучреждений, чтобы определить "место и роль каждого из их в системе здравоохранения".

"Мы не можем инвестировать во все медучреждения одинаково Мы должны найти место и роль каждого медучреждения в системе здравоохранения, чтобы определить ведущего провайдера по каждой услуге в каждом регионе", - сказал он.

Ляшко напомнил: когда услуги по лечению инфарктов и инсультов были определены как приоритетные и начали оплачиваться по повышенному тарифу, "все клиники захотели иметь ангиограф".

"Мы понимаем, что так не может быть, так как в этом случае это оборудование не было бы загружено и работало бы всего два-три часа в день", - сказал он.