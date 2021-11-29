Два топ-менеджера сферы здравоохранения вошли в рейтинг лучших СЕО 2021 года

Два топ-менеджера сферы здравоохранения вошли в ТОП-10 лучших СЕО 2021 года по версии проекта Business Wisdom Summit.

Как сообщается в пресс-релизе медицинской сети "Добробут", в ТОП-10 лучших управленцев Украины вошел генеральный директор и основатель этой сети Олег Калашников. Он получил награду "Лучший управленец – лидер роста".

Кроме того, в ТОП-10 лучших управленцев вошел генеральный директор фармацевтичевской компании "Юрия-Фарм" Дмитрий Деркач.

Крупнейшая в Украине частная медицинская сеть "Добробут" в 2021 году отметила 20 лет со дня основания. За последние пять лет сеть инвестировала более 1,5 млрд грн в современное оборудование и многофункциональные медицинские центры, а также запустила более 10 новых медицинских направлений.

В портфеле компании - 20 медицинских центров, служба скорой помощи, стоматология и аптеки. Ежегодно в "Добробуте" проводят более 15 тыс. операционных вмешательств, в том числе 350 кариохирургичеких, 550 - по сосудистой хирургии, 720 – онкологических, 850 - в сфере травматологии.

Группа компаний "Юрия-Фарм" входит в перечень крупнейших фармацевтических компаний Украины. Основными направлениями деятельности являются разработка (R&D), производство, маркетинг и дистрибуция лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.