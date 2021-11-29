У пациентов с "омикрон"-штаммом наблюдается учащенное сердцебиение, но вкусы и запахи они чувствуют - врачи

Врачи считают, что новый штамм коронавируса, получивший в ВОЗ название "омикрон", сопровождается умеренными симптомами, может наблюдаться утомляемость и учащенное сердцебиение, сообщают западные СМИ.

По словам члена независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, который консультирует британское правительство, профессора Адама Финна, поступающие из ЮАР данные указывают, что случаи этого штамма не являются "особенно серьезными".

Он отметил, что потери обоняния и вкуса при "омикроне" не наблюдается. Пациенты испытывают утомляемость и учащенное сердцебиение. При этом он добавил, что пока слишком рано с полной уверенностью говорить о каких-либо особенных симптомах протекания болезни при заражении "омикроном", так как штамм еще мало изучен.

Со своей стороны председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи в эфире ВВС рассказала, что примерно 18 ноября она начала наблюдать случаи, когда у пациентов проявлялись "необычные симптомы", которые отличались от тех, которые обычно бывают при варианте коронавируса "дельта".

"Все началось с пациента возрастом 33 года. Он сказал мне, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова", - добавила она.

Кетзи также сказала, что у мужчины "першило в горле", но не было кашля, он чувствовал вкусы и запахи. По ее словам, симптомы у пациентов с этим штаммом "чрезвычайно мягкие".

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.