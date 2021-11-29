Медицина

11:01 29.11.2021

Имеющиеся вакцины от COVID-19 могут защитить от штамма "омикрон" - ВОЗ

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Имеющиеся вакцины от COVID-19 могут защитить от штамма "омикрон" - ВОЗ

Степень опасности нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон" оценивается как "крайне высокая", однако имеющиеся на данный момент вакцины могут предоставить определенную степень защиты, говорится в докладе ВОЗ, посвященному новому штамму.

"Несмотря на неопределённость, разумно предположить, что доступные на данный момент вакцины предлагают определенную защиту от тяжелой формы заболевания и смерти", - говорится в докладе ВОЗ.

В докладе также отмечается, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

Для борьбы с распространением "омикрона" в организации предлагают ускорить вакцинацию против вируса, особенно в группах риска, и продолжать использовать меры предосторожности, такие как ношение масок, избегание больших скоплений людей.

Исследования нового штамма продолжаются, ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.

Теги: #омикрон #воз #вакцина
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