Медицина

11:06 26.11.2021

Украинцы сгенерировали в "Дие" более 100 тыс. сертификатов о выздоровлении – Кузин

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Более 100 тыс. сертификатов о выздоровлении сгенерировали в приложении "Дия" украинцы к настоящему времени, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Сертификаты о выздоровлении уже заработали. Надо пробовать генерировать их. В настоящее время сгенерировано более 100 тысяч таких сертификатов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что для генерации такого сертификата информация о перенесенном заболевании должна быть занесена в электронную систему здравоохранения.

"Сертификат о выздоровлении невозможно сгенерировать для людей, которые просто чем-то переболели в домашних условиях и не обращались к врачу. Врач должен установить диагноз. Это главное требование к созданию сертификата", - сказал он.

Кузин подчеркнул, что сертификат о выздоровлении нельзя получить раньше 14-го дня после даты установления диагноза.

Теги: #сертификаты #дия
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