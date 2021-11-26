Активный эпидпроцесс по COVID-19 продолжается в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях – главсанврач

Активный эпидемический процесс по COVID-19 продолжается в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"На сегодняшний день у нас самые большие показатели по положительности тестирования в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях. Это фактически те области, где довольно активно продолжается эпидемический процесс", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кузин пояснил, что если показатели по положительности тестирования более 20%, то в регионе появляются основания для введения "красной" зоны.

"Мы видим определенную связь между положительностью тестов и уровнем госпитализации: сначала растет положительность, то есть инфекция начинает активно циркулировать, а после этого через несколько недель растет госпитализация", - сказал он.

Главный санитарный врач также подчеркнул, что для устранения возможностей манипуляций с этим показателем Минздрав использует еще показатель по охвату тестирования – среднее количество тестов, которое должно выполнять лаборатория или область на уровне всех своих ОТГ.

"Эти характеристики сопоставляются, чтоб не было махинаций с искусственным занижением либо завышением. Если инфекция циркулирует, показатель однозначно превысит 20%, койки будут загружены", - пояснил Кузин.