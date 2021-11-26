Минздрав распространяет опыт Черновицкой области по созданию системы эпиднадзора на всю Украину - главсанврач

Министерство здравоохранения распространяет опыт Черновицкой области по созданию системы эпиднадзора и выявления COVID-19 на всю Украину, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Такой опыт будет распространяться по стране. 2 августа было издано отдельное постановление главного государственного санитарного врача об утверждении порядка проведения эпиподследования и контактных. Это опыт Черновицкой области, распространенный на территорию всех других областей", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он объяснил, что сейчас в Черновицкой области работает одна из лучших систем эпиднадзора, там достаточно мощная сеть Центра по контролю профилактики болезней и его обособленных подразделений. "Это единственный регион, где действуют практически все пилотные проекты по системе реагирования и готовности", - сказал Кузин.

Главсанврач уточнил, что в этом регионе действительно происходит полноценное отслеживание врачами-эпидемиологами контактов, есть даже собственная информационная система, которая поддерживается ВОЗ и позволяет в полуавтоматическом режиме фиксировать все контакты человека, у которого обнаружили COVID-19.

По словам Кузина, в Черновицкой области эффективность работы противоэпидемической службы гораздо выше, "поэтому там обнаруживают и должны выявлять все 100% случаев, даже если они бессимптомны".