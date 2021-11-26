Украине удалось отсрочить пик заболеваемости COVID-19 за счет нормы об обязательной самоизоляции для вернувшихся из РФ – Кузин

Украине удалось отсрочить пик заболеваемости COVID-19 за счет введения нормы об обязательной самоизоляции для вернувшихся из РФ, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Именно за счет внедрения такой нормы нам удалось оттянуть начало пика заболеваемости по сравнению с европейским пиком, который произошел раньше, чем у нас. Содержание этой нормы состоит в том, что любое лицо, находившееся на территории РФ в течение семи дней, подлежит обязательной самоизоляции, которая контролируется через приложение "Вдома", причем изоляцию невозможно прекратить досрочно, даже если этот человек сдаст хоть 10 ПЦР-тестов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Кузин отметил, что в больницах восточных и южных областей Украины добавляется больше ковидных коек, так как эти регионы не были полностью вовлечены в весеннюю волну и весной коечный фонд там не был мобилизован в полном объеме.