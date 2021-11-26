Медицина

09:10 26.11.2021

Трансплантацию костного мозга детям должны проводить как минимум 4-5 украинских больниц – СЕО "Охматдета"

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Трансплантацию костного мозга детям должны проводить как минимум 4-5 украинских больниц – СЕО "Охматдета"

Трансплантацию костного мозга детям должны проводить как минимум в 4-5 украинских больницах, считает генеральный директор Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимир Жовнир.

"В настоящее время в Украине существует только одно детское отделение, которое занимается трансплантацией костного мозга. Для страны с населением 43 млн человек одна детская больница, которая проводит трансплантацию костного мозга, это крайне мало. Потому возникают очереди, проблемы с госпитализацией. Таких больниц в Украине должно быть по меньшей мере 4-5, но опыта, кроме нашей больницы, ни у кого нет", - сказал он в кулуарах презентации Ассоциации детских больниц в Киеве в четверг.

Жовнир также сообщил, что в настоящее время в "Охматдете" активно развивается трансплантация почек.

"Еще год назад детскую трансплантацию почек не проводили в Украине вообще, не развивался гемодиализ. В планах клиники продолжить развитие детской трансплантации, сделать трансплантацию не только почки, но и печени", - сказал он.

Как сообщалось, создание Ассоциации детских больниц, которое инициировал "Охматдет", поддержали 20 украинских клиник из разных регионов, в частности Харьковская, Тернопольская, Полтавская, Винницкая, Черкасская областные детские клинические больницы. Всего "Охматдет" планирует привлечь в Ассоциацию более 100 детских лечебных учреждений.

Теги: #дети #трансплантация #охматдет
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