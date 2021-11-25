Медицина

11:17 25.11.2021

В 18 областях Украины из 24 и в Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки снизилось

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В 18 областях Украины из 24 и в Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки снизилось

Количество активных случаев заболевания коронавирусой инфекцией COVID-19 за минувшие сутки сократилось в большинстве областей Украины, а также в Киеве, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг.

Лишь в 6 из 24 областей количество болеющих возросло: Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской и Кировоградской. Больше всего в Закарпатской (244), в остальных областях менее, чем на 100.

В остальных регионах наблюдается снижение количества болеющих, наиболее стремительное во Львовской (на 2,5 тыс) и Днепропетровской (на 1,6 тыс).

В Черновицкой и Херсонской областях поставлен рекорд количества выздоровевших за сутки с начала пандемии (1 тыс 186 и 896 человек соответственно), во Львовской и Луганской – второй показатель после максимального, достигнутого днем ранее. Всего же за минувшие сутки в Украине от Covid-19 выздоровело 26 тыс 811 человек, что также является вторым показателем с начала пандемии. Рекорд был установлен днем ранее, когда за сутки выздоровело 29 тыс 44 человека.

При этом в Днепропетровской области за сутки больше всего летальных исходов болезни (71), в остальных областях меньше 50. Меньше всего умерших – в Ровенской, Черновицкой и Тернопольской областях (меньше 10 за сутки в каждой).

Показатели заболеваемости и смертности продолжают устойчиво снижаться, после максимальных показателей с начала пандемии, достигнутых в начале и середине месяца. За сутки Covid-19 заболели 16 тыс 943 человека (максимальный показатель в 27 тыс 377 человек был достигнут 4 ноября), скончались 628 инфицированных (после максимума в 838 умерших 16 ноября).

Теги: #коронавирус #украина #регионы
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