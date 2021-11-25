Медицина

10:29 25.11.2021

В Украине за месяц вакцинированных от Covid-19 стало на 4,1 млн больше, для выполения условий меморандума с МВФ остается 3,9 млн

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В Украине за месяц вакцинированных от Covid-19 стало на 4,1 млн больше, для выполения условий меморандума с МВФ остается 3,9 млн

В Украине за последний месяц вакцинальной кампании от Covid-19 одной дозой привито 4 млн 117 тыс человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы 3 млн 428 тыс.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины 25 ноября, с начала вакцинальной кампании в одной дозой было привито 13 млн 083 тыс человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы 10 млн 418 тыс. При этом в сводке за 25 октября сообщалось, что одной дозой вакцины было привито 8 млн 966 тыс человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы 6 млн 990 тыс.

Таким образом, для достижения показателя в 17 млн вакцинированных, предусмотренных обновленным Меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ), до конца года следует вакцинировать от Covid-19 не менее 3 млн 883 тыс человек в Украине.

Как сообщалось, Украина в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ в рамках программы stand by поставила целью довести уровень вакцинации от COVID-19 до минимум 17 млн человек к концу 2021 года.

Согласно документу, который МВФ опубликовал в среду, с учетом важности вакцинации как ключа к устойчивому экономическому восстановлению Украина обеспечила достаточное количество вакцин для этого. В свою очередь Фонд указал низкий уровень вакцинации в Украине как один из рисков для скорейшего восстановления ее экономики

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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