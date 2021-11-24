Вакцины от гриппа для вакцинации медиков доставлены в регионы – Ляшко

Полученные по механизму PIVI 30 тыс. доз вакцин от гриппа для вакцинации медиков уже доставлены в регионы, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Украина бесплатно получила 30 тыс. доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников. Вакцины зашли по механизму PIVI. Это вакцины корейского производства и 17-19 ноября уже доставлены в регионы", - сказал он на брифинге в среду.

Министр также сообщил, что за средства госбюджета закуплено более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов. Они будут использованы для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в частности медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов.