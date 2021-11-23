Минздрав будет привлекать религиозные общины в кампанию вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения заинтересовано в привлечении всех неравнодушных официальных религиозных общин в вакцинальную кампанию, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

"Мы видим в этом помощь государству, гражданам и прихожанам. Все места, которые хотят помочь людям защититься, мы воспринимаем как должное", - сказал Комарида в ходе церемонии открытия центра вакцинации в столичной мечети Ар-Рахма.

Как сообщалось, центр будет работать ежедневно с 9:00 до 16:00. Вакцинироваться могут все желающие от 18 лет, а также подростки в возрасте 12+ при наличии у них всех рутинных прививок, согласно календарю профилактических прививок.