Медицина

13:31 23.11.2021

Минздрав продлил контракт с Pfizer на поставку ковидных вакцин на 2022-2023 гг. - Ляшко

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Минздрав продлил контракт с Pfizer на поставку ковидных вакцин на 2022-2023 гг. - Ляшко

Министерство здравоохранения продлило контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку ковидных вакцин в 2023-2023 годах, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Минздрав продлил контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин", - сказал он на брифинге во вторник.

Ляшко сообщил, что в рамках контракта Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно.

Теги: #коронавирус #минздрав #pfizer
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