Только 15% пациентов с COVID-19 нуждаются в лечении антибиотиками - мнение

Паническое использование антибиотиков во время пандемии COVID-19 привело у росту резистентности к ним среди микроорганизмов, сообщил на пресс-конференции в пятницу заведующий кафедрой клинической фармакологии Национального медицинского университета имени О.А. Богомольца Николай Хайтович.

По его данным, в терапии антибиотиками нуждаются только 15% пациентов с COVID-19, тогда как в действительности применяют в 75% случаях.

"Такое использование антибиотиков приводит к существенному распространению флоры, которая нечувствительна к антибиотикам", - пояснил он.

Специалист ВОЗ по профилактике инфекций и инфекционному контролю Аркадий Водяник напомнил, что нерациональное использование антимикробных препаратов, например для лечения вирусных инфекций, таких как грипп или COVID-19, ускоряет развитие резистентности среди микроорганизмов.

В свою очередь, руководитель отдела антимикробной резистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья Роман Колесник напомнил, что в следующем году в Украине будет введено администрирование антимикробных препаратов.

"С 1 апреля 2022 года все антибиотики и антимикробные средства будут отпускаться исключительно по электронному рецепту", - подтвердил он.