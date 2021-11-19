Медицина

17:39 19.11.2021

Власти Канады одобрили вакцину Pfizer/BioNTech для детей 5 - 11 лет

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Власти Канады одобрили вакцину Pfizer/BioNTech для детей 5 - 11 лет

Органы здравоохранения Канады разрешили прививать вакциной Pfizer/BioNTech от COVID-19 детей в возрасте 5 - 11 лет, говорится в обнародованном в пятницу заявлении с сайта канадского правительства.

"Это первая вакцина против COVID-19, одобренная для использования в Канаде среди этой возрастной группы, и (данное решение - ИФ) знаменует важнейшую веху в борьбе с COVID-19", - отмечается в пресс-релизе.

В заявлении напоминается, что власти одобрили эту вакцину для лиц 16 лет и старше 9 декабря 2020 года, а для детей 12 - 15 лет - 5 мая 2021 года.

Согласно пресс-релизу, тщательный научный анализ позволил сделать вывод, что польза от применения вакцины среди детей 5 - 11 лет перевешивает сопутствующие риски. Результаты клинических испытаний показали, что иммунная реакция при введении препарата детям 5 - 11 лет сопоставима с эффектом, наблюдавшимся среди лиц 16 - 25 лет. Эффективность вакцины в возрастной группе 5 - 11 лет оказалась на уровне 90,7%, серьезных побочных реакций не зафиксировано.

В то же время Минздрав Канады обязал разработчиков вакцины Pfizer/BioNTech продолжать предоставлять информацию в ведомство по поводу безопасности и эффективности прививки среди этой молодой группы населения. Также Минздрав Канады и Агентство общественного здравоохранения Канады пообещали продолжать внимательно следить за безопасностью этой вакцины и предпринимать меры в случае появления соответствующих опасений.

Теги: #дети #канада #вакцина #pfizer
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