Рада расширила закон о соцзащите семей умерших от COVID-19 медиков на частные клиники

Верховная Рада приняла законопроект №6192, который расширяет закон о социальной защите семей умерших от COVID-19 медиков и на частные клиники.

Соответствующую инициативу на заседании в среду поддержали 313 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, цель законопроекта – урегулирование вопроса социальной защиты пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19) медицинских работников учреждений здравоохранения всех форм собственности.

Как сообщалось, ранее работники частных медучреждений были лишены такого права соцзащиты.