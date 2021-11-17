Медицина

17:39 17.11.2021

Рада расширила закон о соцзащите семей умерших от COVID-19 медиков на частные клиники

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Рада расширила закон о соцзащите семей умерших от COVID-19 медиков на частные клиники

Верховная Рада приняла законопроект №6192, который расширяет закон о социальной защите семей умерших от COVID-19 медиков и на частные клиники.

Соответствующую инициативу на заседании в среду поддержали 313 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, цель законопроекта – урегулирование вопроса социальной защиты пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19) медицинских работников учреждений здравоохранения всех форм собственности.

Как сообщалось, ранее работники частных медучреждений были лишены такого права соцзащиты.

Теги: #медики #covid_19 #соцзащита
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