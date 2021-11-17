Минздрав предложит распространить требование полного курса вакцинации на "желтые" зоны

Министерство здравоохранения Украины планирует распространить требование наличия полного курса вакцинации работы бизнеса в "желтых" зонах, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Минздрав работает над изменениями к постановлению об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации как работникам, так и посетителям", - сказал он на брифинге в среду.

Ляшко сообщил, что по состоянию на текущую дату по крайней мере первую дозу вакцины уже получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет.

Всего в Украине отметку 40% вакцинированных старше 18 лет пересекли 8 областей и Киев. В частности, по словам Ляшко, в Киеве полный курс вакцинации получили 50% жителей столицы.