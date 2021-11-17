Медицина

11:38 17.11.2021

Минздрав предложит распространить требование полного курса вакцинации на "желтые" зоны

1 мин читать
Минздрав предложит распространить требование полного курса вакцинации на "желтые" зоны

Министерство здравоохранения Украины планирует распространить требование наличия полного курса вакцинации работы бизнеса в "желтых" зонах, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Минздрав работает над изменениями к постановлению об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации как работникам, так и посетителям", - сказал он на брифинге в среду.

Ляшко сообщил, что по состоянию на текущую дату по крайней мере первую дозу вакцины уже получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет.

Всего в Украине отметку 40% вакцинированных старше 18 лет пересекли 8 областей и Киев. В частности, по словам Ляшко, в Киеве полный курс вакцинации получили 50% жителей столицы.

Теги: #вакцинация #желтая_зона
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 17.11.2021
Около 6 тыс. субъектов бизнеса смогут принять участие в программе выделения 1 тыс. грн для вакцинированных граждан

Около 6 тыс. субъектов бизнеса смогут принять участие в программе выделения 1 тыс. грн для вакцинированных граждан

13:16 17.11.2021
72% взрослого населения Киевщины уже получили первую дозу вакцины от COVID-19 - власти

72% взрослого населения Киевщины уже получили первую дозу вакцины от COVID-19 - власти

10:09 17.11.2021
36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

04:37 17.11.2021
В Минздраве заявили, что наличие антител не является основанием для отказа от вакцинации

В Минздраве заявили, что наличие антител не является основанием для отказа от вакцинации

14:24 16.11.2021
Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль

Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль

14:13 16.11.2021
Обещанную Зеленским 1 тыс. грн получат все украинцы, которые вакцинировались до 19 декабря и после

Обещанную Зеленским 1 тыс. грн получат все украинцы, которые вакцинировались до 19 декабря и после

13:40 16.11.2021
Получить обещанную 1 тыс. грн смогут вакцинированные с декабря украинцы – советник президента

Получить обещанную 1 тыс. грн смогут вакцинированные с декабря украинцы – советник президента

20:04 15.11.2021
Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

16:11 15.11.2021
В рамках пилотного проекта Санофи в Украине в аптеках Киева от гриппа вакцинированы 1714 человек

В рамках пилотного проекта Санофи в Украине в аптеках Киева от гриппа вакцинированы 1714 человек

13:35 15.11.2021
В ОАСК обжалуют отстранение от работы невакцинированных от COVID-19 и проверку сертификатов вакцинации в общественных местах

В ОАСК обжалуют отстранение от работы невакцинированных от COVID-19 и проверку сертификатов вакцинации в общественных местах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Со следующей недели можно ожидать начала выхода регионов из "красной зоны" – Ляшко

Ляшко: в Украину завезено почти 31 млн доз ковидной вакцины, на текущей неделе ожидается еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer

Кабмин выделил дополнительные 242 млн грн на программу борьбы с COVID-19

Минцифры и Минздрав дорабатывают ЭСЗ для уменьшения отказов выдачи ковидных сертификатов в "Дие"

Запасов кислорода в COVID-больницах Херсонской области хватит лишь на 3 дня – замглавы ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Укрфинжилье и Минздрав заключили договор о механизме обеспечения медиков жильем в финлизинг под 5% - Минфин

Pfizer разрешила другим компаниям производить свое лекарство от COVID-19

Со следующей недели можно ожидать начала выхода регионов из "красной зоны" – Ляшко

Группа "Довира" требует установить аварийные электрогенераторы в ковидных больницах, где они отсутствуют

Лидерами продаж фармрозницы по-прежнему остаются "ковидные" препараты, рост спроса отражает рост заболеваемости COVID-19 – эксперты

Диабет один из важнейших факторов риска тяжелого течения болезни COVID-19 - эксперт

В ВОЗ не считают приоритетом вакцинацию детей от COVID-19 и бустерные дозы для здоровых взрослых

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки в 1,5 раза

Беларусь запустила полный цикл производства вакцины "Спутник V"

Европейский регулятор рекомендовал разрешить использование двух препаратов от COVID-19 с моноклональными антителами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА