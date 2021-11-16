Укрфинжилье и Минздрав заключили договор о механизме обеспечения медиков жильем в финлизинг под 5% - Минфин

ЧАО "Укрфинжилье" и Министерство здравоохранения заключили во вторник договор о механизме обеспечения медсотрудников бюджетных учреждений жильем в финлизинг под 5% годовых с нулевым авансовым взносом, сообщило Министерство финансов.

"Сегодня подписано первое соглашение между "Укрфинжильем" и Минздравом, которое позволит работникам медицинской сферы, получающим заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%", – цитирует пресс-служба главу Минфина Сергея Марченко в сообщении на сайте.

"Это только первый шаг. Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы – медики, военные, полицейские, учителя, получающие зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 тыс. квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг", – добавил Марченко.

Согласно условиям программы, максимальный срок лизинга - 20 лет.

"Речь о возможности взять жилье в лизинг и, уплачивая сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье", – пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Минфине подчеркнули, что преимуществом программы является фиксированная ставка на весь период действия договора, не зависящая от внешних обстоятельств.

"Приобрести жилье в рамках программы могут граждане Украины, получающие заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также лица, сведения о которых внесены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Одним из условий является работа на текущем месте не менее шести месяцев", – указало министерство.

Среди дополнительных условий - ограничения по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной зарплаты в регионе. Также заявитель и члены его семьи не должны владеть недвижимостью, помимо размещенной на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, либо же семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий (площадь недвижимости в ее собственности меньше 20 кв. м на одного члена семьи).

Минфин также указал следующие требования к жилью по данной программе: "возраст" жилья до 20 лет или его реконструкцию (капремонт) проведено не раньше чем за 10 лет до заключения договора финлизинга; нормативная площадь - до 21 кв. м на члена семьи, для семьи из одного или двух лиц - это 52,5 кв. м; нормативная стоимость квадратного метра квартиры, которую можно приобрести, рассчитывается исходя из стоимости сооружения жилья, которую определяет Минрегион, умноженной на повышающий коэффициент в зависимости от населенного пункта.

Для Киева и прилегающих к нему населенных пунктов, до 30 км от границы города, эта сумма составляет почти 30 тыс. грн, отметило министерство.

При этом уточняется, что жилье можно получить через орган обеспечения жильем, которым может быть соответствующий орган исполнительной власти.