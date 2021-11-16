Pfizer разрешила другим компаниям производить свое лекарство от COVID-19

Компания Pfizer подписала соглашение с Патентным пулом лекарственных средств, которое позволит другим производить их экспериментальное лекарство от коронавируса COVID-19.

"Соглашение строится на комплексной стратегии Pfizer, направленной на равный доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19 для всех людей, особенно для тех, кто живет в наибеднейших частях света", - говорится в заявлении на сайте компании.

В соответствии с соглашением, компании по всему миру смогут производить экспериментальное лекарство от коронавируса. Оно позволит облегчить дополнительное производство и распространение исследуемого препарата, пока они ожидают разрешения на использование от регулирующих органов. Квалифицированные производители лекарств по всему миру смогут обеспечить новым препаратом 95 стран.

Ранее в этом месяце Pfizer сообщила об эффективных результатах исследования своего лекарства от COVID-19. Исследование показало, что лекарство способно на 89% сократить риски госпитализаций или летального исхода вследствие заражения.

Патентный пул лекарственных средств - это организация, действующая при поддержке ООН, которая содействует разработке медицинских препаратов для стран с низким и средним уровнем дохода.