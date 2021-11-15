В рамках пилотного проекта "Санофи в Украине" в аптеках Киева от гриппа вакцинированы 1714 человек

В рамках пилотного проекта, инициированного фармкомпанией "Санофи в Украине", в течение пяти дней (10-14 ноября) в аптеках Киева от гриппа провакцинированы 1714 человек.

Как сообщается в пресс-релизе компании, проект стал пилотной инициативой для упрощения доступа украинцев к вакцинации от гриппа и приближения к принятой в Европе практике проходить вакцинацию в аптеке.

"Для распространения этой инициативы в будущем необходимо внедрить ряд законодательных изменений, в частности, предоставить возможность фармацевтам делать прививки в аптеке. Мы со своей стороны готовы поделиться опытом реализации подобных проектов в других странах и результатами этого пилотного проекта, чтобы вакцинация в аптеке стала привычной практикой в Украине", – прокомментировал результаты пилотного проекта генеральный менеджер "Санофи Пастер", бизнес-подразделения по работе с вакцинами "Санофи в Украине" Рами Мруа.